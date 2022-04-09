الرياض 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة البرنامج التدريبي "دورة المستوى الأول الدولي لمحاضري رياضة الريشة الطائرة" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة ، ومعهد إعداد القادة بالرياض لمدة خمسة أيام بواقع 30 ساعة تدريبية.وشملت الدورة عدة محاور هي ، معايير كفاءة المحاضرين في المستوى الأول الدولي وطرق تقييمهم، بالإضافة إلى نظرة عامة لبرامج الاتحاد الدولي للمحاضرين، واستعراض خطط نموذجية لبرنامج الاتحاد الدولي لإعداد المحاضرين.واستهدفت الدورة التي حاضر بها المحاضر الدولي جعفر إبراهيم ‏إعداد وتأهيل محاضري رياضة الريشة الطائرة الوطنيين وفقاً لمعايير المستوى الأول الدولي للمحاضرة في مجال اللعبة.من جهته أكد المدير الفني بالاتحاد السعودي للريشة الطائرة عمار عوض أهمية الدورة كونها تأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد التي يسعى من خلالها إلى زيادة عدد الكوادر التدريبية للعبة الريشة الطائرة في مجالات المحاضرة والتطوير والتدريب والتحكيم، وفقاً لمعايير تدريبية ومنهجية علمية معتمدة من الاتحاد الدولي، بدءًا من المستوى التمهيدي حتى المستويات الدولية، حيث إن هذه الكوادر سيكون لها دور مهم في نشر اللعبة وتعزيز ثقافتها بالمجتمع، وتعليمها الأفراد، وزيادة عدد ممارسيها، وفقاً لأساليب وتكتيكات تدريبية وتعليمية حديثة.// انتهى //21:49ت م0101