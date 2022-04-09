الرياض 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إحصاءاتها لشهر مارس الماضي أن مصروفات المنافع التأمينية قد بلغت 10 مليارات ريال لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص، مبينة أن عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً بلغت أكثر من 4.6 ملايين معاملة، فيما تجاوزت زيارات البوابة الإلكترونية للمؤسسة 2.9 مليون زيارة، وتخطى عدد المسجلين الجدد فيها 227 ألف مستخدم جديد.وعن أبرز الخدمات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية؛ خدمة طباعة التعريف بالمعاش التقاعدي، حيث تجاوز عدد تعاريف المعاش المصدرة من البوابة الإلكترونية حاجز 176 ألف تعريف.وأضافت التأمينات الاجتماعية أنه بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال خلال شهر مارس الماضي أكثر من 125 ألف مكالمة، كما بلغ عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة من متاجر الأجهزة الذكية أكثر من 141 ألف تحميل.وأعربت عن اعتزازها بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومشتركين وأصحاب عمل ومستفيدين،وذلك من خلال تسخير جميع جهودها التقنية وكوادرها البشرية لتحقيق التميز في الخدمة المقدمة بما يسهم في تقديم منتجات وخدمات عالية الموثوقية والاعتمادية؛لتمكين وصول جميع عملائها للخدمات والمنصات والقنوات الرقمية بكل يسر وسهولة.// انتهى //22:27ت م0103