الخبر 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسوسط تطبيق الإجراءات النظامية والتدقيق يكمل موظفو جوازات جسر الملك فهد مع دخول وقت الإفطار الرمضاني إجراءات المغادرة والقدوم للمسافرين بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ، وتنظيم إجراءات الشاحنات التجارية بكل يسر وسهولة.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود موظفي جوازات جسر الملك فهد في استقبال توافد المسافرين إلى منصات القدوم والمغادرة، والعمل على تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات بكل دقة واحترافية وسهولة، مؤكدين أن الهدف الأساس هو خدمة المسافرين بين البلدين، وتسهيل دخول ومغادرة مرتادي الجسر.// انتهى //22:32ت م0106