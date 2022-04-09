الرياض 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسيشارك 991 كشافاً من الطلاب والطالبات من إدارتي تعليم مكة المكرمة والمدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن بالحرمين الشريفين، وتقديم الخدمات التطوعية المساندةلإدارة التطوّع بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، والتي تأتي تنفيذاً لتوجهات وزارة التعليم بتعزيز المشاركة في المناسبات التي تعكس قيم وثقافة المجتمع.وأسهم 761 طالباً وطالبة من كشافة تعليم مكة المكرمة في تفويج الحشود، وتقديم الدعم والمساندة لضيوف المسجد الحرام، حيث بلغ عدد المشاركين 370 كشافاً وقائداً من المعلمين والطلاب، وكذلك 344 كشفية وقائدة من المعلمات والطالبات، إضافة إلى 47 متطوعاً من النشاط الاجتماعي، كما شاركوا في المساندة والمساعدة للرجال والسيدات في المسافة ما بين صحن المطاف والمصليات الخاصة بذوي الإعاقة.وقدم 230 طالباً وطالبة من كشافة تعليم المدينة المنورة التسهيلات لزوار المسجد النبوي الشريف، حيث شارك 150 طالباً و50 طالبة و30 قائداً وقائدة كشفية في إرشاد الزائرين، ومساعدة كبار السن، إضافة إلى توزيع عبوات الماء، وتنظيم الصفوف.وأطلقت وزارة التعليم البرنامج التأهيلي لقائدات الكشافة، والذي يستهدف تدريب 1344 متدربة من معلمات ومنسوبات الوزارة للعمل في النشاط الكشفي، بما يؤهلهن لإدارة وقيادة البرامج الكشفية والوطنية والمجتمعية بكفاءة، للإسهام في تنمية المجتمع وإدارة الحشود، والتكامل مع مؤسسات الدولة، ودعم جميع الفعاليات والمناسبات الوطنية.// انتهى //22:37ت م0108