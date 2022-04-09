أبها 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسشهد معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اللقاء التعريفي بالشهادات الاحترافية التقنية في مجالات علوم الحاسب الآلي، والذي نظمته الجامعة ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي.وأوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي بن محمد آل قروي، أن هذا اللقاء يأتي كمساهمة من الكلية في تعزيز أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد، والذي يرتكز على تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، على أساس تعليمي متين للجميع، يسهم في تهيئة الشباب لسوق العمل المحلي والعالمي، وتنمية مهاراتهم التعليمية، مبيناً أن اللقاء حرص على توعية الطلاب والطالبات بضرورة الحصول على شهادات احترافية قبل التخرج من مرحلة البكالوريوس وذلك لأهمية هذه الشهادات في تنمية مهارات الطلاب التقنية، ولسد الفجوة بين مخرجات الكلية وسوق العمل، ولما للشهادات الاحترافية من دور بارز في صقل التجربة الفردية للشخص، بحيث ينعكس في أدائه المهني بصورة أفضل وبأساليب حديثة.وضم اللقاء معرضًا مصاحبًا للتعريف بأكثر الشركات الرائدة عالميًا في مجال التقنية والشهادات الاحترافية المهنية التي تقدمها في مجال التقنية مثل شركات Google، Microsoft، Oracle، Cisco وغيرها.واستضاف اللقاء متحدثين ممثلين لبعض الجهات والشركات التقنية الرائدة في المملكة وخارجها، وهم الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية، والرئيس التنفيذي لأكاديمية سدايا، والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وممثلين من شركات Google وMicrosoft وOracle وEC-Council.وعُقد خلال اللقاء عدد من الجلسات للمتحدثين أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم الحاسب الآلي، وجلسة نقاش لنقل تجارب طلاب وطالبات الكلية الحصلين على شهادات احترافية في تخصصات علوم الحاسب الآلي لزملائهم، و استعراض أهم الشهادات الاحترافية من كل شركة، والبرامج التدريبية التي تقدم لدعم الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية.// انتهى //22:46ت م0109