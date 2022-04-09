الباحة 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسنفَّذت وحدة الحماية من العنف الأسري التابعه لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة أمس, بالشراكة مع جمعية زواج التنموية بالباحة عددًا من المبادرات والبرامج والدورات التدريبية.ونوَّهت الوحدة بتنفيذ برنامج-أُلقي عن بعد على المشاركين- بعنوان "الميثاق الغليظ", وهو برنامج تأهيلي مكثَّف للمقبلات على الزواج؛يدور حول أسس الحياة الزوجية الناجحة،وكذلك برنامج بعنوان "لحياة آمنة" يهدف إلى توعية وإرشاد مستفيدات الحماية من العنف الأسري والناجيات من العنف.كما نفَّذت الوحدة بالشراكة مع جمعية زواج التنموية وجمعية إكرام المسنين بمنطقة الباحة برنامجًا بعنوان: "يوم من الماضي الجميل" عبارة عن برنامج ترفيهي ثقافي اجتماعي استهدف فئة الكبيرات من السِّن لتقديم الاستشارات الأسرية والمسابقات وعروض الأزياء والعديد من الجوائز.//انتهى//22:52ت م0112