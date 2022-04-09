سكاكا 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسأعلنت لجنة جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف للسلامة المرورية أسماء 9 من الفائزين والفائزات في فروع الجائزة الثلاثة في دورتها الأولى للعام 2022م، وتبلغ قيمتها 50 ألف ريال.ففي فرع الجائزة للسائق المثالي كأقل مخالفات مرورية فاز عبدالرحيم حامد المحيا بالمركز الأول، والمركز الثاني أسامه إبراهيم السيد، والمركز الثالث حسناء فهد القحطاني.وفي فرع أفضل مبادرة عن السلامة المرورية فقد حصل على المركز الأول قصي صبري الكساسبة عن مبادرته "تطبيق ملتزم"، والمركز الثاني رهف نويصر الدغمي، عن مبادرتها "ستاند الأمان".وفي مسار القطاعات الحكومية والخاصة حصل على المركز الأول فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالجوف عن مبادرته في تطبيق الاهتزازات التحذيرية على الطرق، فيما حصلت بلدية محافظة دومة الجندل على المركز الثاني عن مبادرتها في الجودة الشاملة " إلغاء الإشارات الضوئية".وفي فرع الجائزة لأفضل متعاون مع إدارة المرور حصل على المركز الأول نايف ناصر الدهام، والمركز الثاني عماش محمد شمدين القادر.يذكر أن التقديم للجائزة في دورتها الأولى للعام 2022م، بدأ من 30 يناير الماضي واستمر حتى 28 فبراير المنصرم في فروع الجائزة الثلاثة.وتهدف الجائزة إلى الإسهام في التقليل من الممارسات المرورية الخاطئة، وما ينتج عنها من أضرار في الأرواح والممتلكات، ونشر ثقافة الوعي المروري وتشجيع المجتمع على المشاركة في ابتكارات ومبادرات ومشاريع مستدامة في مجال السلامة المرورية.// انتهى //23:12ت م0113