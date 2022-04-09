رمضان / الفوانيس والبسطات الرمضانية .. تراثٌ تتزين به أحياء الوجه في شهر الخير
السبت 1443/9/8 هـ الموافق 2022/04/09 م واس
الوجه 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واس
تحمل أيام شهر رمضان طابعاً خاصاً لدى أهالي مدينة الوجه ، فأيامه ولياليه تتنوع فيها عادات وتقاليد الأسر ، لاسيما أهل الأحياء القديمة ، التي تعتلي الفوانيس بضوئها الذهبي الخافت شوارعهم ومحلاتهم ، لتصنع لوحة جمالية معبرة عن روحانية شهر رمضان ، والحراك الذي تُحدثه لياليه الفضيلة بين الناس ، وإلى جانب ذلك تنتشر البسطات الرمضانية المشتملة على الأكلات والخضراوات والعصائر التي تجد إقبالاً كبيراً من المتسوقين ، سواء في ساعات ما قبل الإفطار أو بعد صلاة التراويح وفي أوقات السحور.
ويلفت نظر الداخل لأحياء الوجه ، انتشار الألعاب الشعبية التي تمثل وسائل الترفيه الأولى لأبناء المحافظة ، فمن لعبة " الكريم" إلى لعبة " الفرفيرة " يتنقل الكبير والصغير ، ما يجسد روح التواصل واللقاءات الاجتماعية التي تُميز أحياء الوجه كباقي أحياء المملكة المليئة بالمظاهر الرمضانية المتعددة، والروحانية الواحدة.
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23:25ت م
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