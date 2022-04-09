الوجه 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واستحمل أيام شهر رمضان طابعاً خاصاً لدى أهالي مدينة الوجه ، فأيامه ولياليه تتنوع فيها عادات وتقاليد الأسر ، لاسيما أهل الأحياء القديمة ، التي تعتلي الفوانيس بضوئها الذهبي الخافت شوارعهم ومحلاتهم ، لتصنع لوحة جمالية معبرة عن روحانية شهر رمضان ، والحراك الذي تُحدثه لياليه الفضيلة بين الناس ، وإلى جانب ذلك تنتشر البسطات الرمضانية المشتملة على الأكلات والخضراوات والعصائر التي تجد إقبالاً كبيراً من المتسوقين ، سواء في ساعات ما قبل الإفطار أو بعد صلاة التراويح وفي أوقات السحور.ويلفت نظر الداخل لأحياء الوجه ، انتشار الألعاب الشعبية التي تمثل وسائل الترفيه الأولى لأبناء المحافظة ، فمن لعبة " الكريم" إلى لعبة " الفرفيرة " يتنقل الكبير والصغير ، ما يجسد روح التواصل واللقاءات الاجتماعية التي تُميز أحياء الوجه كباقي أحياء المملكة المليئة بالمظاهر الرمضانية المتعددة، والروحانية الواحدة.// انتهى //23:25ت م0114