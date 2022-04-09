سكاكا 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسافتتح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان حاضنة عربات الأطعمة المتنقلة "الفود ترك" ، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية ‏والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل بن عبد العزيز الرويلي.وجهزت أمانة الجوف موقعا متكاملا لعربات الأطعمة المتنقلة في إطار إستراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لدعم مشاريع الشباب.وأشار أمين المنطقة إلى الجهود التي تبذلها الأمانة لدعم الشباب والشابات من رياديي الأعمال لتطوير مشروعاتهم في مجال الفود ترك، من خلال تقديم التسهيلات وتوفير الخدمات، وتخصيص موقع متكامل لمزاولة نشاطهم بما يعود عليهم بالنفع، ويسهم في تطوير المشروعات الصغيرة.// انتهى //23:25ت م0115