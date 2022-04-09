الرياض 08 رمضان 1443 هـ الموافق 09 أبريل 2022 م واسشهد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بمشاركة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامته "إخاء" في فندق الإنتركونتنتيال بالرياض.وهنأ المهندس الراجحي في كلمة ألقاها خلال الحفل ، الأبناء نظير تفوقهم وتميزهم ونجاحهم في مسيرة حياتهم العملية والتعليمية قائلًا: "أبارك لأبنائنا هذا التميز والتألق في حياتهم، ونحن نرى قصص نجاحهم تتجلى أمامنا، مما يؤكد حرص القيادة على تمكينهم وبناء مستقبلهم وتحقيق تطلعاتهم".كما شكر المهندس الراجحي وزارة التعليم لدورها الرائد في إلحاق ذوي الظروف الخاصة بالجامعات، حيث التحق في عام 2021، أكثر من 350 طالباً وطالبة من الأيتام في الجامعات السعودية، كما ابتعثت إخاء مجموعة من الطلبة المتفوقة لمواصلة دراستهم في أفضل الجامعات، إضافة لالتحاق عدد كبير منهم بسوق العمل، في وظائف تتناسب مع تخصصاتهم العلمية، وانتساب بعضهم في برامج التدريب والتأهيل، وذلك لتمكينهم من الفرص المستقبلية.ومن جانبه أكد وزير التعليم خلال كلمته حرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على دعم الأبناء والبنات من ذوي الظروف الخاصة، بما في ذلك منحهم الأولوية في القبول للدراسات العليا والتوظيف داخل الحرم الجامعي، ودعمهم في مسارات الابتعاث وبرامج تأهيلهم لسوق العمل، مؤكداً أهمية العناية بالمهارات من خلال الشهادات المهنية المتاحة في منصات التعليم كافة.// انتهى //23:56ت م0116