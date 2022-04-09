أبها 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسنفذت جمعية البر الخيرية بمركز"تندحة " بمنطقة عسير ، العديد من المشروعات في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية وتنمية وتأهيل المستفيدين خلال شهر مارس الماضي، بتكلفة 1,019,559 ريالا، في 20 مشروعا شملت البرامج الرعوية والتنموية والمجتمعية، إيماناً بدورها الاجتماعي والتنموي في المجتمع وتحقيقاً لأهدافها.وأفادت الجمعية، بحسب التقرير الذي أصدرته مؤخراً، أن برنامج السلال الغذائية تصدّر قائمة برامج المساعدات بمبلغ 313,706 ريالات لعدد 703أسر، ومشروع رعاية 13مريضا بالفشل الكلوي بمبلغ 9100 ريال ،ومشروع كفالة 213يتيما بمبلغ 42,600 ريال ،ومشروع كفالة 147 أسرة بمبلغ109 آلاف ريال، وكفالة 22 طالبا جامعيا بمبلغ 4800 ريال، وتفريج كربة بمبلغ 51,313 ريالاً، ومشروع علمني للأيتام لعدد 22 يتيما بمبلغ 18,600 ريال، بالإضافة للعديد من المبادرات والشراكات المجتمعية، لخدمة مستفيديها.// انتهى //00:05ت م0002