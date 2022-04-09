طريف 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسدشنت صحة محافظة طريف ممثلة بقسم الرعاية الصيدلية بمستشفى طريف العام أول أمس، الحملة التوعوية للتثقيف الدوائي بعنوان "دواؤك في رمضان" ، وذلك في بهو العيادات الخارجية.وأوضحت مشرفة التثقيف الدوائي والإعلام الصيدلي بالمستشفى تهاني الرويلي، أن الحملة انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك وتخللها توزيع منشورات توعوية وتثقيفية وهدايا للمرضى والمراجعين ، مبينة أن الحملة تستمر طوال شهر رمضان المبارك في قسم الرعاية الصيدلية على فترتين، حيث تبدأ الفترة الأولى من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة الـ 1 مساءً، والفترة الثانية من الساعة الـ 9 مساءً حتى الساعة الـ 12 صباحاً.وتهدف الحملة إلى الإجابة على تساؤلات المرضى المتكررة عن تناول الأدوية أثناء الصيام وما تأثيرها على جسم المريض الصائم، وكيفية تناولها وذلك لضمان سلامة المرضى وعدم وقوع أضرار عرضية، وذلك دعماً لتحقيق رؤية مستقبلية تعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية.// انتهى //00:06ت م0003