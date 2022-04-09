مكة المكرمة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستقدم وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام جهود كبيرة ومتميزة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام وذلك بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات والوحدات وتكثيف جهودها ليتمكن القاصدات من أداء العبادات والنسك بكل يسرٍ وسهولة في أجواء آمنة مفعمة بالروحانية والطمأنينة.وأوضحت الوكيلة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية وضحة بنت عبد الرحمن عسيري أنه تم تخصيص (٢٠) بابًا لاستقبال القاصدات و تهيئةُ (٣٤) مصلى نسائيا داخل وخارج المسجد الحرام، وإتاحة وتهيئة عدد (١٠) دورات مياه نسائية بالساحات المحيطة بالمسجد الحرام ، مؤكدة الالتزام بإجراءات التعقيم والنظافة وتوافرها، حيث يجري تعقيم وتطهير خمس مجمعات لدورات المياه على مدار الساعة يوميًا ، مشيرة إلى أنه تم تزويد المصليات النسائية بعدد (٥٦٦) حافظة ماء زمزم لتلبية احتياجات القاصدات .وأكدت الوكيلة المساعدة للتفويج والحشود نوف بنت محمد قحل، أن هناك استعدادا تاما و تكاملا بين الفرق بالتناوب من حيث تسليم واستلام المهام ، وأنه تم فتح المصليات وتفويج الفرق القيادية في توسعة الملك فهد والتوسعة الشمالية وفتح الممرات ، مع التشديد على متابعة سير عمل المنسوبات وأداء المهام بصورة منظمة ودقيقة، وتوجيهن بالسير ضمن الخطة اللحظية في حال طرأ تغيير ، كذلك من المهام الموكلة إليهن في هذا اليوم متابعة جميع المصليات النسائية داخل المسجد الحرام وخارجه إذا ما تمت إتاحتها لاستيعاب المصلين والمعتمرين .بدورها أوضحت الوكيلة المساعدة للغات والترجمة ديما بنت سالم باسليم، أن الوكالة المساعدة للغات والترجمة استعدت لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام من خلال تقديم الخدمات للقاصدات بلغات مختلفة، وتفعيل جملة من المبادرات والبرامج، من أبرزها مبادرة (بلغتكم) والتي ستفعل داخل الأروقة النسائية عن طريق توزيع الباركود الخاص بمنصة منارة الحرمين القائمة، وكذلك توزيع السماعات الخاصة بالمبادرة والتي تساعد القاصدة على سماع الخطبة مترجمة بلغتها .// انتهى //00:06ت م0004