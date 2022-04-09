جدة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة مكة المكرمة المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام والمشروعات الجاري تنفيذها بصحن المطاف والساحات الخارجية ، وذلك من علو 1000 متر بسماء العاصمة المقدسة بمشاركة طيران الأمن .وأبرزت لقطات مصوري " واس " التوسعات الكبيرة التي يشهدها المسجد الحرام، منها توسعة المسعى والمطاف والساحات الخارجية، والمنارات في التوسعات الجديدة، إضافة إلى مشروعات الطرق المؤدية إلى الحرم، والمحيطة بمنطقة المسجد الحرام ، لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين ، بمتابعة من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.وتجولت عدسة " واس " لأكثر من ساعة في سماء مكة المكرمة من أجل إبراز المشاريع التنموية التي يجري تشييدها في العاصمة المقدسة، حيث بذلت القيادة العامة لطيران الأمن جهودا مشكورة في تسهيل مهمة مصوّر "واس" في العاصمة المقدسة لالتقاط الصور الفوتوغرافية؛ لإبراز مشاريع المسجد الحرام، والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لضيوف الرحمن.// انتهى //00:18ت م0006