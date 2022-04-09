عرعر 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستعد مخيمات إفطار الصائمين التابعة للجمعيات الخيرية بمنطقة الحدود الشمالية ميداناً للتنافس في أعمال البر والإحسان امتثالاً لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- "من فطَّر صائماً كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا".ويصاحب مخيمات الإفطار محاضرات علمية وكلمات دعوية مترجمة بعدة لغات مختلفة، فيما يتسابق أكثر من 70 متطوعاً بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في تقديم أكثر من 3000 وجبة في مخيمات الإفطار والطرقات العامة يومياً، بهدف كسب الأجر والمثوبة وخلق روح التعاون بين أفراد المجتمع.// انتهى //00:19ت م0007