جيزان 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية، عن إعادة جدولة فترات ضخ المياه لمحافظتي أبوعريش والعارضة بمنطقة جازان، وذلك نظرا لتعطل المصدر المزود للمياه.وأفادت الشركة بأنه سيتم ضخ المياه لجميع أحياء محافظة العارضة على مدى ثلاثة أيام، وثلاثة أيام أخرى لأحياء "القدس، والخالدية، والنسيم، والروضة، والورود، والنزهة، والزهور، والنهضة، وقنبورة، والملك فهد" في محافظة أبوعريش، مشيرة إلى أنه سيستمر الضخ وفق الجدولة الجديدة إلى حين عودة المصدر لتغذية المحافظتين.// انتهى //01:25ت م0008