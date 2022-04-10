حائل 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، الحملة الوطنية للعمل الخيري على منصة "إحسان" في نسختها الثانية، بتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 30 مليون ريال، وتبرع سمو ولي العهد بمبلغ 20 مليون ريال يدل دلالة واضحة على استمرار هذه البلاد وقيادتها الحكيمة على منهجها الدائم لخدمة الإنسانية ودعم أوجه الخير والعطاء محلياً ودولياً.وأشار سموه إلى أن التبرع السخي يُعّد دافعاً وحافزاً للتفاعل مع هذه الحملة، نحو تحقيق أهدافها وتعزيز وتأصيل ثقافة التعاون والتكافل، وفق رؤية المملكة 2030، ويؤكد بشكل بارز اهتمام ودعم سمو ولي العهد -حفظه الله- بمنصة إحسان، وأنها تأتي معززة للدور الريادي للمملكة في الأعمال الخيرية.وسأل سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه، وأن يكتب للقائمين على هذا المشروع الخيري والإنساني والمساهمين فيه الأجر والثواب.// انتهى //01:50ت م0012