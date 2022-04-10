الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسحسم الأنصار لقب دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي 2021 - 2022.وحقق الأنصار فوزاً على مستضيفه جدة بهدف مقابل لا شيء 1 - 0، في المباراة التي جرت بينهما أمس، لحساب الجولة السادسة والعشرين والأخيرة، ورفع الأنصار رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة بينما أنهى جدة الموسم وفي جعبته 55 نقطة ليتراجع للمركز الثالث خلف هجر الذي فاز على الفيحاء بنتيجة 2 - 1 لحساب نفس الجولة رافعاً رصيده إلى 58 نقطة في الوصافة، ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد تتويج الفريق، والذي سيكون في أحد أيام الأسبوع المقبل، وذلك بالتنسيق مع إدارة نادي الأنصار.وكانت الأندية الثلاثة (الأنصار وهجر وجدة) ضمنت بعد الجولة الماضية الصعود رسمياً إلى الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022 - 2023.// انتهى //01:55ت م0013