أملج 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسزار محافظ أملج نايف المريخي أمس، مقر مشروع إفطار صائم الذي تشرف عليه جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة أملج بالتعاون مع شباب حي البطحاء، وشارك الصائمين إفطارهم.وأكد رئيس الجمعية حامد عائش الحمدي، أن حضور محافظ أملج لمائدة إفطار الجمعية ومشاركة الصائمين من الجاليات المختلفة إفطارهم كان له بالغ الأثر في نفوس الجميع، مشيراً إلى أن مشروع إفطار صائم يبلغ مجموع التردد اليومي عليه أكثر من 800 صائم.من جهته، أكد محافظ أملج على أهمية هذا المشروع، مشيراً إلى أن عمل الخير مطلب أساسي حثنا عليه ديننا الإسلامي، مشيداً بالتعاون الذي شهده في مقر مشروع الإفطار.// انتهى //01:58ت م0014