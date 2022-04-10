الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسشارك عضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي مرعي العواجي في الاجتماع الدوري الخامس للجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، والذي عقد عن طريق الاتصال المرئي.وشهد الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من بينها عدد الحكام الدوليين المقرر لكل اتحاد محلي، واعتماد خريجي أكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي المسجلين على مستوى الاتحاد الدولي لإدارة البطولات المقبلة للفئات السنية في الاتحاد الآسيوي.// انتهى //01:58ت م0015