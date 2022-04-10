مكة المكرمة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستنظم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، إقامة الدروس والمحاضرات الدائمة في المسجد الحرام وتقوم بنشرها عبر العديد من الوسائل الرقمية والإعلامية لتصل إلى راغبيها من المسلمين حول العالم.وتُقام المحاضرات والدروس بالمسجد الحرام تحديداً في توسعة الملك فهد -رحمه الله-، بالدور العلوي والمطاف يسار النازل من باب إسماعيل -عليه السلام- كرسي الأئمة، مع إتاحة مشاهدتها من خلال البث المباشر والمسجل لها، وذلك عبر منصة منارة الحرمين، والمنصات الأخرى التابعة لإدارة التوجيه والإرشاد الرقمي.ويقوم بإلقاء الدروس والمحاضرات المقامة بالحرم المكي الشريف عدد من أصحاب المعالي أعضاء هيئة كبار العلماء وأصحاب الفضيلة المتخصصين بمختلف العلوم الشرعية المتنوعة وفق جدول علمي دائم يتم الإعلان عنه أسبوعياً "كل يوم سبت" عبر المنصات الإعلامية الرسمية للرئاسة والوكالة، حرصاً على استفادة أكبر شريحة ممكنة من هذه العلوم الشرعية المستمدة من الكتب والمتون الصحيحة والمتخصصة في العديد من المجالات منها (الفقه، العقيدة، الأصول، السيرة النبوية، اللغة العربية، الأدب) وغيرها من الكتب العلمية.ويتم الإعلان عن الجدول العلمي الدائم عبر منصة تويتر الرسمية للرئاسة، وعبر منصات إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي.وتولي الوكالة جانب الترجمة وتعدد اللغات أهمية كبرى، نظراً لتأثيرها العالي في وصول المحتوى التوجيهي للمسلمين بمختلف شرائحهم ولغاتهم، لذا يجري التنسيق بشكل مباشر ومستمر مع الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات لتزويدها بجميع المواد والدروس والمحتوى العلمي وتعزيز منظومة الدعوة والإرشاد بالعديد من اللغات العالمية منها (الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا، والإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلاندية، والأوزبكية والأوردية).// انتهى //02:14ت م0016