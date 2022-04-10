الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسفار الاتحاد على نظيره الهلال 103 - 78، وفاز أحد على نظيره النصر 94 - 90، في مواجهتي المرحلة الأولى من المربع الذهبي لكرة السلة، التي أقيمت أمس على صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة.وتقام غداً ثالث مباريات الجولة من المرحلة الأولى، ويجمع اللقاء الأول النصر مع الهلال عند الساعة 9:30، واللقاء الثاني يجمع الاتحاد وأحد عند الساعة 11:30 .// انتهى //02:20ت م0017