القاهرة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسفاز فريق الزمالك على مضيفه فريق مصر المقاصة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 9 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.وفي الجولة ذاتها، تغلب فريق بيراميدز على ضيفه فريق غزل المحلة بنتيجة 1-0، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما تجمد رصيد المحلة عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.// انتهى //02:25ت م0018