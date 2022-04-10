أبها 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، برؤساء المحاكم والقضاة، والقيادات العسكرية، ومديري الإدارات الحكومية، والمشايخ والأهالي بالمنطقة، وذلك على مأدبة إفطار سموه الرمضانية في الصالة الملكية بالخالدية بأبها.وجدد سمو أمير منطقة عسير، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يديم على الوطن نعمتي الأمن والاستقرار ومزيداً من الازدهار في ظل القيادة الحكيمة.وأكد سمو الأمير تركي بن طلال، عناية القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على مسيرة التنمية ورفاهية المواطن وكل ما يحقق سبل العيش الكريم على أرض الوطن، وقال سموه: "إن شهر رمضان المبارك فرصة كريمة للاستمرار بالعطاء ومد يد الخير استجابة للقيم الإنسانية التي يحثنا عليها ديننا الحنيف، لا سيما في الشهر الكريم".وفي ختام اللقاء كرم سمو أمير منطقة عسير، إدارتي تعليم عسير وبيشة لحصولهما على أكثر من 400 درجة في معايير التميز العالمية، حيث حصد تعليم عسير المركز الأول على مستوى المملكة، وتعليم بيشة على المركز الرابع، كما كرم 12 معلماً ومعلمة لحصولهم على أكثر من %90 في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، كما كرم طالبين حصلا على المركز الثاني والثالث في مسابقة العربية الفصحى والإلقاء بمصر، تحت مظلة جامعة الدول العربية، فيما كرم سموه صحة عسير وبيشة، لحصولهما على المركز الأول في تجربة المريض حسب معايير وزارة الصحة.// انتهى //02:38ت م0020