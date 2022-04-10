سكاكا 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسيوزع أكثر من 200 متطوع من جمعية العمل التطوعي "يمناكم" بمنطقة الجوف يومياً، أكثر من 1000 وجبة إفطار في ثلاثة مواقع بمدينة سكاكا، في لوحة مليئة بالعطاء مفعمة بالخير، حيث تقاسم المتطوعون جميع الأدوار، في إعداد وتجهيز وتعبئة الطعام وتغليفها وتوزيعها.وبين رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي "يمناكم" محمد العلي، أن برنامج إفطار الصائم يتم من خلال ثلاث مواقع رئيسية، حيث يقوم المتطوعون بإعداد وجبات الإفطار وتجهيزها وتوصيلها للأسر المتعففة بمدينة سكاكا.وأضاف أن الجمعية تعمل على سقيا الماء لمساجد المناطق والأحياء النائية بمنطقة الجوف، وذلك بدعم سخي من المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" لاستهداف 300 جامع ومسجد، وتوزيع عبوات المياه عليها من خلال متطوعي الجمعية، إضافة إلى تنظيم برامج وأنشطة توعوية وثقافية وتأهيلية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتمكين المتطوعين.// انتهى //03:20ت م0022