عرعر 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأقامت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية وضمن برامجها الرمضانية أمس، ورشة تصوير بعنوان "فوانيس رمضانية"، شارك فيها عدد من مصوري ومصورات المنطقة قدمها المصور محمد العنزي، وذلك بمقر الجمعية.وأوضح مدير الجمعية خلف القاران، أن الورشة تأتي ضمن برامج الجمعية الرمضانية للمهتمين في جميع المجالات الفنية وتخدم الحراك الفني.// انتهى //03:22ت م0023