عرعر 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسنظم بنك التنمية الاجتماعية أمس، فعاليات "السوق الرمضاني"، وذلك بمضمار المشي في حي المساعدية بعرعر.ويشارك في السوق، 25 أسرة منتجة، جهزت وفق معاير تسوقيه عالية المستوى، لجذب المتسوقين، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية.ويهدف السوق الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، إلى إتاحة الفرصة أمام الأسر المنتجة والأفراد لعرض منتجاتها وأعمالها أمام الزوار، ليضمن لها دخلًا مستدامًا، ويوفر عائدًا اقتصاديًا، يحولها من أسر رعوية إلى تنموية وكيانات رائدة لأعمالها، ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.// انتهى //03:31ت م0024