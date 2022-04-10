تبوك 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستواصل الجمعية الخيرية لحفظ النعم بمنطقة تبوك، تنفيذ العديد من المبادرات الرمضانية، ومن أهمها مشروع توزيع ما يزيد عن ألف وجبة يومية على الأسر المتعففة بمدينة تبوك، لفترتي الإفطار والسحور، حيث يستهدف المشروع توزيع أكثر من 20 ألف وجبة، بالتعاون مع منصة إحسان الخيرية، وبمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية نايف بن شلال العنزي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأنشطة المتنوعة للجمعية التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك، التي تستهدف الفئات المحتاجة من الأسر المتعففة وسد احتياجاتها، حيث قامت الجمعية بتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة حتى اليوم، مشيراً إلى أن الوجبات تخضع لعدة مراحل قبل وصولها للمستفيد؛ منها مرحلة التعبئة والتغليف والفرز وحفظها بأوانٍ مخصصة لها، ثم وضعها بالبرادات المخصصة للجمعية ونقلها للمستفيدين بواسطة السيارات المبردة، مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروسات والأمراض -لا قدر الله- خلال تلك المراحل.وأكد العنزي، أن الجمعية تسعى من خلال رسالتها وتوجهاتها إلى تنمية الوعي الفكري لدى أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على النعمة والتوعية بخطر الإسراف فيها، إلى جانب الاستفادة المثلى من فائض الأطعمة والوجبات لخدمة شرائح المجتمع المحتاجة، داعيًا جميع أبناء المجتمع إلى التفاعل مع أهدافها، والحرص على التواصل معها عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعية وعبر موقعها الإلكتروني.// انتهى //03:45ت م0025