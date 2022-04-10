فانواتو 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر سواحل جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ، دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع السبت على بعد 65 كيلومترًا جنوب غرب مقاطعة مالامبا وعلى عمق عشرة كيلومترات, ولم يصدر أي تحذير من خطر حصول تسونامي.وتشكل فانواتو جزءًا من حزام النار، وهو منطقة نشاط تكتوني حول المحيط الهادئ عرضة بشكل دائم لهزات أرضية وثوران براكين.// انتهى //04:17ت م0026