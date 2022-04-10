المدينة المنورة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت وجود رياح نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات بدر، والحناكية، والمهد، ووادي الفرع.وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند الـ 9 صباحًا، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الـ 7 مساءً.// انتهى //04:37ت م0027