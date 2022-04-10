إسلام آباد 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واساهتمت الصحف الباكستانية اليوم بتوفير حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أفضل الخدمات والتسهيلات لقاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، وكذلك زوار المسجد النبوي الشريف.وتناولت أنباء إجراء باكستان أمس تجربة ناجحة على صاروخ باليستي مطور محليًا قادر على حمل رؤوس نووية وتقليدية وإصابة أهدافه بدقة.وتطرقت الصحف إلى التطورات السياسية التي شهدها اليمن، إثر إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي إنشاء مجلس قيادة رئاسي ونقل جميع صلاحياته إليه، وتشكيل هيئة للتشاور والمصالحة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي.// انتهى //05:23ت م0028