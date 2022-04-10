جاكرتا 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر قرية "أبيبورا" الإندونيسية دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم أن مركز الزلزال حدد على بعد 118 كيلومترًا من قرية أبيبورا في مقاطعة بابوا الإندونيسية بجزيرة غينيا الجديدة وعلى عمق 49 كيلومترًا.وتقع إندونيسيا على "حزام النار" النشط زلزاليا في منطقة المحيط الهادي وكثيرًا ما تتعرض لزلازل وموجات مد مدمرة.// انتهى //05:23ت م0029