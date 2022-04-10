رام الله 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ترحيب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالجهود المباركة والدور الفاعل للقيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون الخليجي، التي تمخضت عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لليمن الشقيق، وكذلك بالاتفاق الذي تم بين القوى اليمنية بهذا الخصوص، التي نعبر لها عن صادق أمانينا بالنجاح والتوفيق.سلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، واستشهد شاب وأصيب 14 مواطناً بالرصاص الحي في جنين وآخرون بالاختناق في بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من الضفة وغزة بينهم شاب بعد إصابته في مواجهات جنين، وأطلقت النار تجاه المزارعين شرق خان يونس، فيما أصيب مسنٌّ بكسور ورضوض في اعتداء للمستوطنين عليه شرق طولكرم.ورصدت الصحف الفلسطينية، اعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.وأوردت صحف فلسطين خبر مواصلة نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ99 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التصعيد الاسرائيلي الراهن والمتعمد ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، سواء من خلال عمليات الاقتحام والاجتياحات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية.وتحدثت صحف فلسطين عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي من تجاه شمال لبنان استهدف نقاطاً عدة في المنطقة الوسطى.//انتهى//09:10ت م0033