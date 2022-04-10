جنين 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، تسعة فلسطينيين، واصابت شاب بالرصاص الحي خلال اقتحامها بلدة يعبد في محافظة جنين .وأفادت مصادر محلية في جنين ، ان مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة احدهم بالرصاص الحي في خاصرته، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج ، إضافة الى اعتقال تسعة مواطنين فلسطينيين .// انتهى //09:19ت م0035