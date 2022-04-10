القاهرة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتوسيع نطاق ربط الشباب المصريين في الخارج بالوطن وتعزيز انتمائهم، وحثهم على التمسك باللغة العربية وترسيخ الهوية المصرية.وركزت على توجيهات الرئيس المصري بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة إستراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد.ونشرت صحف الأحد إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.وتابعت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 14 آخرين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحامها مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.ونشرت صحف القاهرة إعلان الأمم المتحدة عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر، والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.// انتهى //10:37ت م0039