باريس 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسبدأت مراكز الاقتراع في فرنسا فتح أبوابها أمام 7ر48 مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 12 مرشحًا أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.وذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم، أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة 8 صباحًا أمام الناخبين، وأن معظم مراكز الاقتراع ستبقى مفتوحة حتى الساعة 7 مساءً باستثناء المدن الكبرى، مشيرةً إلى أنه المتوقع إعلان النتائج الأولية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية مساء اليوم.// انتهى //10:56ت م0041