تونس 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء أمس، على أهمية الحوار مع الشعب للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية التي تعيشها، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستأتي بناءً على نظام جديد للاقتراع.وتناقلت صحف الأحد إعلان هيئة حكومية ليبية عثورها على مقبرة جماعية تضم رفات 11 شخصًا مجهولي الهوية، وذلك في منطقة الجيزة البحرية بمدينة سرت الساحلية.ونقلت عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي قوله في تصريح صحفي له، إن زيارة وفد مجموعة الاتصال العربية لروسيا وبولندا لحل الأزمة الأوكرانية وضعت الجامعة والجهد العربي على الخريطة الدولية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إمكانية استضافة الجامعة لوفود من الجانبين الروسي والأوكراني في حال موافقة الطرفين.وألقت الضوء على إعراب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع روسيا.وأخبرت صحف تونس عن تسجيل فرنسا 141 ألفًا و690 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، إضافة إلى 87 وفاة جديدة خلال المدة نفسها.// انتهى //11:19ت م0042