ظهران الجنوب 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10أبريل 2022 م واسنفّذت جمعية البر الخيرية بـ "تندحة " في منطقة عسير ، عددًا من المشروعات في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية وتنمية وتأهيل المستفيدين خلال شهر مارس الماضي، بتكلفة 1,019,559 ريالاً، في 20 مشروعاً، شملت البرامج الرعوية والتنموية والمجتمعية، إيماناً بدورها الاجتماعي والتنموي في المجتمع وتحقيقاً لأهدافها.وأفادت الجمعية، أن برنامج السلال الغذائية تصدّر قائمة برامج المساعدات بمبلغ 313,706 ريالات لعدد 703 أسر، ومشروع رعاية 13 مريضاً بالفشل الكلوي بمبلغ 9100 ريال، ومشروع كفالة 213 يتيماً بمبلغ 42,600 ريال، ومشروع كفالة 147 أسرة بمبلغ 109 آلاف ريال، وكفالة 22 طالباً جامعياً بمبلغ 4800 ريال، وتفريج كربة بمبلغ 51,313 ريالً، ومشروع علمني للأيتام لعدد 22 يتيماً بمبلغ 18,600 ريال، إضافة إلى عدد من المبادرات والشراكات المجتمعية، لخدمة مستفيديها.// انتهى //11:23ت م0043