المدينة المنورة 09 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022م واسيشارك 200 طالب وطالبة من كشافة تعليم المدينة المنورة في تقديم الخدمات التطوعية المساندة لزوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك, وذلك ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تعكس قيم وثقافة المجتمع.ورصدت "عدسة" واس جانباً من الجهود التي يقدّمها أفراد الكشافة والمتطوّعين لخدمة زوار المسجد النبوي, ومساندة الجهات المعنية في مختلف الأعمال التنظيمية والإشرافية الميدانية, حيث يشارك 150 طالباً و 50 طالبة, إضافةً إلى 30 قائداً وقائدة كشفية في مساعدة كبار السن, والأشخاص ذوي الإعاقة, وتوزيع عبوات الماء, وتنظيم الصفوف داخل المسجد وفي الساحات قبل الإفطار والصلوات, لضمان انسيابية دخول وخروج المصلين وفق المسارات المحددة.// انتهى //12:01ت م0045