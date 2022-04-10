أبوعريش 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسنفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش مشروع " عمرة رمضان " للجاليات للعام الجاري استفاد منها 50 معتمرًا من عدة جنسيات.وجاء المشروع ضمن عدد من البرامج الدعوية الموجهة لأبناء الجاليات.يذكر أن الجمعية خلال العام الماضي 2021م نفذت 263 درسًا لتعليم المسلمين والمسلمات الجدد و 38 محاضرة للتعريف بالإسلام و129 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم ، إلى جانب توزيع 926 نسخة من المصاحف والمطبوعات الدعوية.// انتهى //12:05ت م0046