جدة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مكتبه بجده السفير إيكو هارتونو الذي قدم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا لجمهورية إندونيسيا لدى المنظمة.وأكد الأمين العام الدور الذي تضطلع به إندونيسيا ومبادراتها ضمن أعضاء المنظمة في إطارالعمل الإسلامي المشترك.وجرى خلال الاستقبال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية إندونيسيا.// انتهى //12:10ت م0047