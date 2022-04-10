الباحة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الباحة 5347 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 17 منشأة تجارية، وتحرير 32 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة, داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.// انتهى //12:11ت م0048