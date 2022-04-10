حفر الباطن 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأطلقت أمانة حفر الباطن الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر منصة «بلدي», التي تشمل خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية، واعتماد إضافة رخصة قديمة، والاعتراض على إيقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، والاعتراض على إلغاء الرخصة التجارية، مؤكدة أنّ جميع الخدمات المساندة للرّخص التجارية تقدم بدون رسوم وذلك من خلال الرابط: https://balady.gov.sa/Services/?id=311 .وتهدُف الخدمة إلى تحسين تجربة عملاء الرّخص التجارية لممارسة أنشطتهم التجارية بكل مرونة دون تأخير في تقديم الطلبات أو الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلديات التابعة لها.// انتهى //12:15ت م0049