عام / صحة الرياض تُنفّذ 4199 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
الأحد 1443/9/9 هـ الموافق 2022/04/10 م واس
الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واس
نفّذت صحة الرياض 4199 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 2 - 8 أبريل 2022م ، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وشملت الجولات 275 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة 49 مستشفى خاصاً و 226 مستشفى حكومياً، و 355 زيارة للمراكز الحكومية و 2079 زيارة للمجمعات الطبية، إضافةً إلى 1490 زيارة للصيدليات.
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12:16ت م
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