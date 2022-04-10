الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسأطلقت هيئة التراث استبياناً لجمع معلومات حول التراث الثقافي غير المادي في المملكة، وذلك في إطار جهودها في إعداد تقريرها الدوري لاتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة "اليونسكو"، ودعت الهيئة المهتمين بقطاع التراث إلى المشاركة في الاستبيان عبر الرابط: https://heritage.moc.gov.sa/ar/survey-heritage-arوتنقسم الاستبانة إلى قسمين، حيث تهدف الأولى إلى حصر جميع الجهود الوطنية للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي بجميع مجالاته، فيما تهدف الثانية إلى حصر الجهود الوطنية المبذولة لصوْن العناصر التي سبق تسجيلها على قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو وهي: العرضة النجدية، والمجلس، والقهوة، والصقارة، والمزمار.وتهدف هيئة التراث من خلال هذا الاستبيان إلى عرض الوضع العام لجهود صون التراث غير المادي بالمملكة، والإجراءات المتبعة على المستوى الوطني، وإبراز جهود المؤسسات، والجمعيات، والأفراد المهتمين بتنفيذ اتفاقية اليونسكو للتراث الثقافي غير الماديّ في المحافظة عليه وصونه إلى جانب البحث والتقصّي عن جميع الجهود التي تنفذها الجهات المعنية، وأصحاب المصلحة في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي غير الماديّ.// انتهى //12:34ت م0053