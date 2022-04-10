الرياض 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واستُطلق مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"ممثلة في مركز التميز غداً فعالية "فوانيس موهبة" التي تتضمن ثلاث ندوات توعوية افتراضية عبر منصّة "مايكروسوفت تيم"، تعقد كل يوم اثنين خلال شهر رمضان .ويُدشّن مركز التميز فعالية "فوانيس موهبة" بندوة أولى بعنوان: "الأسرة ورعاية الموهبة"، وتناقش ثلاثة محاور؛ تتضمن: دور الأسرة في رعاية الموهوب، والحوار وأهميته في الأسرة، ودور الوالدين في رعاية الموهبة.يُشارك في الندوة الأولى الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، ومدير عام مركز التميز بمؤسسة موهبة الدكتور خالد الشريف، ويديرها مدير إدارة البحوث والتطوير في موهبة الدكتور فهد العبود .يُذكر أن "فوانيس موهبة" سلسلة من الندوات التوعوية الافتراضية، تُقدمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، عبر موضوعات منوعة في مجال الموهبة والإبداع، ويُشارك فيها مجموعة من المتخصصين والباحثين في ذات المجال من العالم العربي، وتستهدف من يتعامل مع الطلبة الموهوبين من التربويين والأكاديميين ،وأولياء الأمور، والميدان التربوي بصفة عامة، ويُقيمها مركز التميز بشكل دوري خلال شهر رمضان من كل عام.// انتهى //12:47ت م0055