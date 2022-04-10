إسلام آباد 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسقُتل خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان اليوم أن العملية نفذتها فرقة مكافحة الإرهاب، بناء على معلومات استخباراتية بوجود تحركات لعناصر إرهابية في تلك المنطقة، مضيفة أن قوات الأمن داهمت موقعاً للإرهابيين وتبادلت معهم إطلاق النار، وقتلت خمسة منهم، فيما لاذ آخرون بالفرار، ولا زال البحث جارٍ عنهم.وأشارت الشرطة إلى أن العملية أسفرت عن مصادرة أسلحة وذخيرة ودراجات نارية مسروقة.// انتهى //13:08ت م0057