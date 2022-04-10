عرعر 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واس"لم تكن الإعاقة عائقاً عن العمل" عبارة يرددها أحد المعاقين من أبناء مدينة عرعر، وهو ينفذ أعماله ومبادراته التطوعية التي يشارك في تنفيذها مع الجمعيات الخيرية في منطقة الحدود الشمالية .ويحرص المتطوع مالك البديوي ـ من ذوي الإعاقة ـ أحد الفائزين بجائزة "كفو"، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في فرع التطوع على المشاركة في إعداد وتقديم الوجبات الرمضانية وتوزيعها على الصائمين مع غروب شمس كل يوم من شهر رمضان المبارك .ويسعى البديوي خلال مشاركته الميدانية إلى كسر حاجز الإعاقة، وحث الشباب والفتيات وتشجيعهم للمشاركة في الأعمال الخيرية، مشيراً إلى أن مشاركته تكمن في تغليف وترتيب الوجبات الغذائية، وتقديمها للصائمين في الطرقات والمخيمات المخصصة لإفطار الصائمين .// انتهى //13:14ت م0058