الطائف 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسقدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بالطائف خدماتها لـ 378237 مستفيدًا خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م.وأوضحت صحة الطائف أن عدد المراجعين للعيادات العامة وعيادات طب الأسرة بلغ 268380 مراجعًا، وعيادات الأمراض المزمنة 7564 مراجعًا، وعيادات الأسنان 23864 مراجعًا، وعيادات الحوامل 2782 مراجعة، وعيادات التطعيمات والطفل السليم 75647 مراجعًا.يُذكر أن الرعاية الصحية الأولية في الطائف تقدم عبر 114 مركزًا، وتُقدم خدمات أخرى مثل الكشف المبكر عن سرطان الثدي وهشاشة العظام وسرطان القولون، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها 901 مستفيد.// انتهى //13:17ت م0059