مكة المكرمة 09 رمضان 1443 هـ الموافق 10 أبريل 2022 م واسانطلقت أمس، فعاليات بطولة خماسيات كرة القدم الرمضانية التي أقيمت على الصالة الرياضية المغلقة بمدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة, وذلك للقطاعات الأمنية بمشاركة منتخبات حرس الحدود، ومكافحة المخدرات، والدفاع المدني، وأمن المنشآت، والسجون والجوازات وكلية الملك فهد الأمنية، والأمن العام، والتي تستمر حتى 1443/9/18هـ.ويأتي ذلك ضمن البرامج والأنشطة التي يشرف عليها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، التي يقيمها لرفع جاهزية واستعداد رجال الأمن البدنية والمحافظة على لياقة المنسوبين، والمشاركة في البطولات الرياضيه محليًا ودوليًا.وبدأت البطولة بمباراة بين منتخبي حرس الحدود وأمن المنشآت ومنتخبي الجوازات ومكافحة المخدرات.// انتهى //14:02ت م0071